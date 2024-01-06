انت الان تتابع بفعل التدمير الإسرائيلي.. البنية التحتية في قطاع غزة "غير قابلة للإصلاح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 11:33 صباحاً

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أمس الجمعة، أن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح بفعل القصف الإسرائيلي المركّز، محذّرًا من أن القطاع يواجه "كارثة حقيقية". وقال المكتب في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود؛ بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات قطاع غزة؛ خاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة". وأكد وفق وكالة أنباء العالم العربي، أن معاناة مواطني القطاع مستمرة ومتواصلة "مما يجعل قرابة 2.4 مليون إنسان في خطر حقيقي". وأشار المكتب إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب ومحطات التحلية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت، وطالَبَ دول العالم وبرلماناتها، باتخاذ موقف ضاغط بوقف "حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". ولفت إلى أن عدد ضحايا القطاع زاد عن 88 ألفًا "ما بين شهيد ومفقود ومصاب"، إضافة إلى أكثر من مليوني نازح.

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