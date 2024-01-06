"أمبري" البريطانية: حدَث أمني بحري في منطقة باب المندب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 11:37 صباحاً

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم (السبت)، تلقيها تقريرًا عن حدث أمني بحري، في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر، دون الخوض في التفاصيل. ونصحت الشركةُ، الأطقمَ، بتقليل التحركات على أسطح السفن إلى الحد الأدنى، وبضرورة أن يكون الطاقم الأساسي فقط في غرفة القيادة؛ وفقًا لـ"رويترز". وقد تكررت في الآونة الأخيرة، الهجماتُ على السفن التجارية في مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، أمام سواحل اليمن، في أعقاب تَوعد الحوثيين بمهاجمة كل السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ إسرائيلية، في إطار التضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

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