شكرا لقرائتكم حساب المواطن : أفصحوا عن دخل حافز للتابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه في حال وجود دخل من “حافز” للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

وتابع عبر خدمة المستفيدين على منصة إكس، اليوم الجمعة، أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، فيما يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

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استمرار التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

نتائج الأهلية

وكانت نتائج الأهلية للدورة 74 استحقاق شهر يناير 2024 صدرت مطلع الشهر الجاري ودعا البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.

اعتراض عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين في وقت سابق: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية) ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.