انت الان تتابع "الكاتبية" يتوّج بلقب بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 12:16 مساءً

توّج رئيسُ مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم، عادل الفقي، فريقَ الكاتبية من المدينة المنورة، بلقب بطولة الأبطال للهواة في نسختها الثالثة، التي نظّمتْها رابطة الهواة تحت مظلّة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشهدت المباراةُ تواجدَ عدد من الشخصيات الرياضية في المدينة المنورة. وجاء تتويج الكاتبية بعد فوزه على فريق أبوعريش من جازان بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة. وسلّم رئيسُ رابطة الهواة، كأسَ البطولة، ومبلغ "300" ألف ريال لفريق الكاتبية، فيما تسلّم فريق أبو عريش الميداليات الفضية، ومبلغ "150" ألف ريال. كما سلّم "أحمد عيد" رئيسُ الاتحاد السعودي "السابق"، حارسَ فريق الكاتبية "محمد السنوسي" جائزةَ أفضل حارس، وقدّم "عبدالله المزيعل" عضو مجلس إدارة الرابطة ممثل وزارة الرياضة، جائزةَ الهداف لـ"شادي محمد" لاعب فريق عميد ألمع، وسلمت "عالية الرشيد" عضو مجلس إدارة الرابطة ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، "وجدي الطويل" لاعب فريق أبو عريش، جائزةَ أفضل لاعب، فيما كرّم "مرعي العواجي" نائبُ رئيس الرابطة، حكامَ النهائي بقيادة "مصطفى الدليم".

كانت هذه تفاصيل خبر "الكاتبية" يتوّج بلقب بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.