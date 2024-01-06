انت الان تتابع اليابان.. العثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 1:36 مساءً

أفادت وكالة "كيودو" بالعثور على شخص حي في منزل دمره الزلزال في شبه جزيرة نوتو اليابانية، بعد 4 أيام على الزلزال. وأضافت الوكالة أن الشرطة المحلية تَلَقّت بلاغًا يفيد بوجود شخص حي في منزل دمره زلزال في مدينة سوزو بمقاطعة إيشيكاوا؛ متابعة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية. وحدثت سلسلة من الزلازل الكبيرة في 1 يناير الجاري في منطقة شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا على الساحل الغربي لليابان، وكان أقواها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر. وأسفرت الزلازل حتى الآن عن مصرع 126 شخصًا وإصابة 516 آخرين، وتدمير أكثر من 365 منزلًا جزئيًّا أو كليًّا.

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