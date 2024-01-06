انت الان تتابع بعد تجدد الدعوات لتحقيق السلام.. هل تضع الحرب أوزارها في السودان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع في السودان، اختار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، التواري عن الأنظار؛ لكنه غادر السودان مؤخرًا وقام بجولة إفريقية زار خلالها عدة دول من بينها: (أوغندا، وجيبوتي، وإثيوبيا) التي وقّع فيها مع المدنيين إعلانًا "لوقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة"؛ فما أهداف "حميدتي" من جولته الخارجية؟ وهل يمكن أن يشكل إعلان أديس أبابا ركيزة لأن تضع الحرب أوزارها لا سيما أنه جدد الدعوات إلى تحقيق السلام في السودان؟

يرى الخبير في الشأن السوداني أليكس دي فال، أن "حميدتي" يهدف من جولته الإفريقية إلى كسب شرعية دولية؛ سعيًا لحسم معركته مع الجيش، وأنه "في حالة صعود"، ويشاركه الرأي أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج بلندن أندرياس كريغ، الذي رأى أن إعلان أديس أبابا هو الخطوة الأكثر أهمية، التي يمكن لـ"حميدتي" القيام بها لكسب الشرعية؛ فيما أشار المتخصص في الشؤون السودانية في جامعة السوربون بباريس فيما كليمان ديهي، إلى أن "حميدتي" استُقبِل بمراسم تُخصص لرئيس دولة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".