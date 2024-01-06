انت الان تتابع "أموال وذهب".. حكومة غزة تتهم جيش الاحتلال بسرقة 24 مليون دولار من السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اتهمت حكومة غزة، اليوم (السبت)، جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، بسرقة أموال وذهب من غزة بقيمة 90 مليون شيكل (نحو 24 مليون دولار).

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، أنه رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي بشأن استيلاء الجيش الإسرائيلي وجنوده على أموال وذهب ومصوغات خلال الحرب على غزة، والمستمرة منذ 92 يومًا.

وأضافت أن عمليات السرقة حدثت بأكثر من طريقة، الأولى عند الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين؛ حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال غزة نحو الجنوب، حقائبهم التي تحوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصوغات، والثانية بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرجوا، دخلها الجنود وسرقوها، والتقطوا لهذه الجريمة صورًا تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما حدث في بيت لاهيا.