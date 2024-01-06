انت الان تتابع "بوريل": غزة ستكون جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 3:35 مساءً

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب ‏بوريل، اليوم (السبت): "إن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو حل الدولتين، وقطاع غزة سيكون جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية". وأضاف "بوريل" في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لبنان، "أن الأولوية هي تجنب التصعيد الإقليمي لحرب غزة، وتعزيز الجهود الدبلوماسية؛ بهدف تهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين ودول المنطقة". وأشار إلى أن مساعدة لبنان تساعد في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

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