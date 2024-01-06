محافظ ينبع يدشّن فعاليات بحَّار بنسختها الأولى

دشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، فعاليات بحَّار في نسختها الأولى بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد، وذلك في خيمة الاحتفالات بكورنيش ينبع، وتهدف الفعاليات التي ينظمها فرع الوزارة، بالمشاركة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع، وتستمر لمدة 7 أيام، إلى إبراز أجود أنواع الأسماك، وتقديم أشهى المأكولات البحرية، الى جانب استعراض التنوع الحيوي في البحر الاحمر بالمنطقة.

وتستعرض فعاليات بحار الأنشطة الثقافية، والسياحية، والتراثية، وتصاحبها مجموعة متنوعة من العروض الفنية،، بالإضافة إلى الحرف اليدوية البحرية، والفنون التشكيلية، والفعاليات الخاصة للأطفال، كما تناقش ورش العمل المصاحبة، أهمية التنمية المستدامة للثروة السمكية، والانظمة الحديثة للاستزراع السمكي، ولوائح المصائد البحرية؛ بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، الى جانب استعراض المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي دوره في حماية البيئة البحرية والساحلية، ومشاركة صندوق التنمية الزراعية في عرض فرص التمويل للصيادين، ومشاريع الاستزراع السمكي.