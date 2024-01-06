انت الان تتابع دوري ممتاز الطائرة.. الهلال يحلق في الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 4:27 مساءً

واصل الهلال تصدره ترتيب دوري ممتاز الطائرة، مع نهاية الجولة التاسعة، بعد فوزه على أبها بثلاثة أشواط نظيفة. بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة دون أي خسارة، وجاء الأهلي في المركز الثاني بـ25 نقطة بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوط. وحافظ الابتسام على مركزه الثالث، بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط ليرفع رصيده إلى 21 نقطة. ونجح الخليج في تحقيق الفوز على الصفا بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط؛ فيما تغلب الوحدة على ضمك.

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