انت الان تتابع بثلاثية.. "نيوكاسل" يعبر محطة "سندرلاند" في كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه سندرلاند 3- 0، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب أوف لايت لحساب الدور الثالث.

وتَقدم نيوكاسل بهدف عكسي سجله دانيال بالار بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 35، ثم أضاف أليكسندر إيساك الهدف الثاني عند الدقيقة 46، ثم عاد إيساك وسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بثلاثية.. "نيوكاسل" يعبر محطة "سندرلاند" في كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.