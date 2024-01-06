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ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ محمد صباح السالم

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد.

فيما عبر الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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