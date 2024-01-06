شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الكويتي الجديد الشيخ محمد صباح السالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد.

فيما عبر الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.