ضيوف خادم الحرمين يشيدون بجهود المملكة في خدمة القرآن

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وتجول الضيوف في أقسام المجمع مستمعين إلى شرح من المسؤولين عن الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف، وطباعة إصداراته ونشره، واطلعوا على العناية بالقرآن الكريم ومراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عدد من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف.
وقدم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، في ختام الزيارة، نسخاً من القرآن الكريم وترجمة معانيه.
من جانبهم أشاد ضيوف البرنامج بجهود المملكة في العناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطبع ويوزع الملايين من نسخ القرآن الكريم للعالم أجمع، وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على جهودهم في نشر كتاب الله الكريم.
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