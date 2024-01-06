فرنسا تحذر إيران من خطر اشتعال الوضع في الشرق الأوسط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 5:43 مساءً

حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم (السبت)، نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من خطر اشتعال الوضع في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. وذكرت كاترين كولونا عبر منصة "إكس"، أنها أبلغت نظيرها الإيراني بأنه "يجب على إيران وشركائها أن يوقفوا فورًا أعمالهم المزعزعة للاستقرار". وأضافت أن "خطر اشتعال الوضع في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى ويتعين على طهران ووكلائها وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار، وفقًا لـ"فرانس برس".

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