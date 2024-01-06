"المطرفي" يحتفل بزواج نجله "عبدالعزيز" في مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محمد بن بخيت المطرفي بزواج نجله "عبدالعزيز " في مكة المكرمة في حفل حضره لفيف من الأقارب والأصدقاء وجمع من زملاء العريس، وتخلله تقديم فن الحدايا والعرضة السعودية.

"الخليج 365" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لـ "عبدالعزيز " بمناسبة زواجه، متمنية له دوام السعادة والفرح والسرور.

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