متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون طرقًا خارج البرلمان البريطاني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 6:48 مساءً

أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين، اليوم (السبت)، طرقًا خارج البرلمان البريطاني في لندن مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مراسل لـ"رويترز" بوقوع اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي منعتهم من السير على جسر وستمنستر. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تمنع المتظاهرين من الوصول إلى الجسر. وشغل المحتجون الطرق المحيطة بالمنطقة بعد عدم تمكنهم من الوصول إلى الجسر بشكل كامل حيث خططوا لرفع لافتات. وأوضحت الشرطة أنها فرضت أمرًا قانونيًا يحدد الأماكن التي يسمح فيها بتنظيم احتجاجات. وتهدف المظاهرة التي أتت قبل يومين من عودة البرلمان البريطاني للعمل بعد عطلة عيد الميلاد، إلى دفع السياسيين لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

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