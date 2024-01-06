إطلاق 132 كائنا فطريا في محمية نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع نيوم، 132 كائنا فطريا في المنطقة المسيجة من محمية نيوم، لتأهيل هذه الكائنات وضمان تكيفها مع بيئتها الجديدة قبل إطلاقها في البرية، وتضمن الإطلاق 80 من ظباء الريم، و12 من ظباء الإدمي، و12 من الوعول، إضافة إلى 28 من المها العربي، ضمن برنامج المركز لإعادة توطين الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان «الإطلاق الحالي الذي نفذه المركز في محمية نيوم، يأتي امتدادا لسلسلة من الإطلاقات التي نفذها المركز في عدد من المحميات الطبيعية، ضمن برنامج المركز الخاص بإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة، الذي يمثل إحدى مبادرات (السعودية الخضراء)، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأضاف الدكتور قربان «نشيد بالتعاون البناء مع المسؤولين في محمية نيوم، لجهودهم في تسهيل عملنا، بما يؤكد عمق التكامل والتعاون بين المركز ومختلف الجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك»، مبينا أن المركز يعمل على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير والممارسات العالمية.

الإطلاق تضمن: