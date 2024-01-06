شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 132 كائنا فطريا في محمية نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان «الإطلاق الحالي الذي نفذه المركز في محمية نيوم، يأتي امتدادا لسلسلة من الإطلاقات التي نفذها المركز في عدد من المحميات الطبيعية، ضمن برنامج المركز الخاص بإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة، الذي يمثل إحدى مبادرات (السعودية الخضراء)، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030».
وأضاف الدكتور قربان «نشيد بالتعاون البناء مع المسؤولين في محمية نيوم، لجهودهم في تسهيل عملنا، بما يؤكد عمق التكامل والتعاون بين المركز ومختلف الجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك»، مبينا أن المركز يعمل على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير والممارسات العالمية.
الإطلاق تضمن:
- 80 من ظباء الريم.
- 12 من ظباء الإدمي.
- 12 من الوعول.
- 28 من المها العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 132 كائنا فطريا في محمية نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.