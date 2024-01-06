شكرا لقرائتكم خبر عن غرامتها ضخمة.. ضبط مواطنين ارتكبا مخالفة الصيد بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من القبض على المواطنين، إبراهيم سفر الحربي وطارق علي السهلي بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت أنه كان بحوزتهما 4 كائنات مصيدة من نوع وبر، و26 ذخيرة شوزن حية و500 طلقة هوائية و3 أجهزة اتصال لاسلكي و3 حقائب حمل كتف، و4 مناظير نهارية و3 مناظير تحديد المسافات وكشافين، وارتكابهما مخالفة الصيد.

نظام البيئة في السعودية

وأشار إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وشددت على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والمصائد غرامة 100,000 ريال.

عقوبات الصيد المخالف

فيما تبلغ عقوبة صيد الوبر الصخري 25,000 ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.