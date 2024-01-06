شكرا لقرائتكم خبر عن صور| نسخ من القرآن هدية لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وتجول الضيوف في أقسام المجمع مستمعين إلى شرح من المسؤولين عن الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف، وطباعة إصداراته ونشره واطلعوا على العناية بالقرآن الكريم ومراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عدد من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف.

ضيوف برنامج خادم الحرمين

قدم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، في ختام الزيارة، نسخاً من القرآن الكريم وترجمة معانيه.

وأشاد ضيوف البرنامج بجهود المملكة في العناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطبع ويوزع الملايين من نسخ القران الكريم للعالم أجمع وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما في نشر كتاب الله الكريم.

يشار إلى أن الدفعة الخامسة عشر من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يوجدون هذه الأيام في المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي وزيارة المساجد والمواقع التاريخية، ثم يتجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وإكمال البرامج المعدة لهم.