شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف المسجد النبوي.. بنية تحتية وأنظمة حديثة لخدمة وصول الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه تحت ساحات المسجد النبوي، لخدمة وتسهيل وصول زوار المسجد النبوي.

وجُهزت المواقف بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات من خلال 679 كاميرا حديثة، إضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة، حيث يوجد أكثر من 800 طفاية حريق، وقرابة 23 ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق.

مواقف المسجد النبوي

تقع وحدات المواقف في جميع الجهات (الغربية - والجنوبية - والشمالية - والشرقية ) من المسجد النبوي، وتضم داخلها 24 وحدة للوقوف، منها مخصصة للمشتركين و 16 وحدة للدفع الفوري تتسع كل وحدة لقرابة 184 سيارة، إلى جانب تخصيص مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أنها مزودة بـ 112 سلمًا كهربائيًا للصعود لساحات المسجد النبوي، و12 مصعدًا.