شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ الشيخ محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس وزراء الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم السبت ، اتصالاً هاتفياً بالشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد .

فيما عبر الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة .

وفي وقت سابق ، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، أمراً بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .