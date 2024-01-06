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ولي العهد يهنئ الشيخ محمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس وزراء الكويت

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الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم السبت ، اتصالاً هاتفياً بالشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بدولة الكويت، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد .

فيما عبر الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة .

وفي وقت سابق ، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، أمراً بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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