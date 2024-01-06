شكرا لقرائتكم خبر تعليم جازان يحصد 49 ميدالية بمسابقة «بيبراس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتملت الميداليات التي حققها طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على 3 ميداليات ذهبية و18 فضية و28 برونزية، متقدمين على أقرانهم من أصل 32,094 طالبا وطالبة خاضوا الاختبار من مختلف الجنسيات والمناطق الإدارية التعليمية.
يذكر أن المسابقة تهدف إلى تعزيز المعلومات في علوم الكمبيوتر والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، والتي تعد إحدى المحطات الرئيسة المنظمة لإعداد الفريق الوطني الذي يشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، وتعد مدخلا رئيسا لبرنامج موهوبة للأولمبياد الدولي ضمن المنتخب السعودي للمعلوماتية.
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