شكرا لقرائتكم خبر كفيفة تستعرض طرق التغلب على عوائق لغة برايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لبرايل، الذي يصادف 4 يناير من كل عام، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بهذا الشأن في المنطقة.

وتناولت الندوة التي قدمتها الكفيفة هلا البلوي التعريف بأهمية هذا اليوم الذي يعد لفتة عالمية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن تفعيل هذا اليوم يعزز من قيمة مستخدمي لغة برايل من أبناء وبنات المملكة الذين يسهمون في بناء المجتمع، مقدمة أبرز العوائق التي تواجه هذه الفئة وطرق التغلب عليها.

بدورها تناولت بيتا البلوي التي أدارت الندوة جهود المملكة في العناية بالمكفوفين وما قدمته من خدمات جليلة لهذه الفئة الغالية بدءا من طباعة القرآن الكريم بلغة برايل إلى دمجهم في جميع المراحل الدراسية وتهيئة السبل لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في جميع مناحي الحياة.

وفي الختام فتح باب النقاشات والإجابة على مداخلات الحضور، إضافة إلى كتابة أسماء الضيوف بلغة برايل.