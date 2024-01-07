شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" يحذر من شبورة وضباب على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد من شبورة مائية وضباب على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية إلى (1- 3) كيلومترات.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل الحناكية والعلا وخيبر، وتبدأ الساعة الـ 1 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباحاً.

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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