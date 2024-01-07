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لجين عمران تخطف الأنظار بالزي التقليدي الليبي.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - خطفت الإعلامية لجين عمران، الأنظار بعد ظهورها بالزي الليبي التقليدي في افتتاح المعرض الذهبي العربي لدعم المرأة الليبية.

وبدت لجين عمران في مقطع فيديو، وهي ترتدي الزي الليبي المكون من عباءة طويلة مزينة بالألوان الزاهية، وعقد ذهبي ضخم، و”الصدرة الطرابلسية”.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بإطلالة لجين عمران، مؤكدين أنها بدت في قمة الأناقة والجمال.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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