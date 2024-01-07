شكرا لمتابعة خبر عن لجين عمران تخطف الأنظار بالزي التقليدي الليبي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت الإعلامية لجين عمران، الأنظار بعد ظهورها بالزي الليبي التقليدي في افتتاح المعرض الذهبي العربي لدعم المرأة الليبية.

وبدت لجين عمران في مقطع فيديو، وهي ترتدي الزي الليبي المكون من عباءة طويلة مزينة بالألوان الزاهية، وعقد ذهبي ضخم، و”الصدرة الطرابلسية”.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بإطلالة لجين عمران، مؤكدين أنها بدت في قمة الأناقة والجمال.