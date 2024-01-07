استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 5:33 صباحاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب مدينة جنين. وأضافت الصحة في بيان لها، أن 6 مواطنين استُشهدوا جراء قصف مُسَيّرة إسرائيلية لتجمع للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين. وكانت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

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