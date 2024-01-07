الأمن العام يحذّر من الحسابات والمواقع المزيفة لبيع السلع وتقديم الخدمات

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلق الأمن العام، تحذيرات جديدة من التعامل مع الحسابات والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة غير صحيحة، وتهدف إلى بيع سلع أو تقديم خدمات.

وحدد طرق الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، والتي تكون من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تقديم بلاغ بتطبيق "كلنا أمن" عن الجريمة.

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