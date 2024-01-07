خلال رحلات السفر.. 4 نصائح من "صحة الجوف" لتفادي الإصابة بالجلطات الوريدية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 5:49 صباحاً

نصحت صحة الجوف المسافرين في رحلات تستغرق أكثر من 4 ساعات، باتباع عدد من الإرشادات لتفادي الإصابة بالخثرات "الجلطات" الوريدية. وأوضحت الصحة أن شرب المياه بكميات كافية ولبس الجوارب الضاغطة لمن لديهم قابلية للإصابة، خطوتان هامتان. وأضافت في إنفوجرافيك توعوي على حسابها في "إكس" أنه يجب تجنب وضع الساق على الأخرى لفترة طويلة، مع ممارسة تمارين الأرجل.

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