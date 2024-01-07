انت الان تتابع بمختلف التخصصات.. "سعود الطبية" تُجري قرابة 20 ألف عملية جراحية خلال 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 6:44 صباحاً

سجلت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، قرابة 20 ألف عملية جراحية خلال العام الميلادي المنتهي 2023، في مختلف التخصصات الطبية، للمستشفى العام والأطفال، والنساء والولادة، والأسنان. وأوضح مدير إدارة العمليات الدكتور حسين اليوسف أن عام 2023 شهد ارتفاعًا في عمليات اليوم الواحد إلى أكثر من 5600 عملية، وهو أكثر من ضِعف الحالات التي أجريت في عام 2021م التي بلغ فيها العدد حوالى 2500 عملية، بفضل تضافر الجهود، والدعم اللامحدود من وزارة الصحة. يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية أجرت أكثر من 17 ألف عملية جراحية لعام 2022م، وافتتحت في منتصف 2020م، غرف العمليات الرقمية من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، وتتكون من 9 غرف؛ من أهمها غرف العمليات الهجينة التي تدمج بين غرفة العمليات التقليدية، وغرفة الأشعة التداخلية، إضافة إلى غرف عمليات مصممة للتزود بالروبوت للعمليات الدقيقة.

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