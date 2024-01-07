شاهد من الرياض.. حريق يشب في أحد المباني و"الدفاع المدني" يتدخل ويخمده

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فِرَق المديرية العامة للدفاع المدني، حريقًا شب في أحد المباني بالرياض، وتمكنت من إخماده بنجاح.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس": "الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في مبنى، ولا إصابات".

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