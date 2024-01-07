انت الان تتابع أمطار غزيرة وصواعق رعدية بجازان وعسير.. والإنذار "أحمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتي عسير وجازان، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن فترة الإنذار في عسير تمتد حتى الثامنة مساء بكل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وكان الأرصاد قد أكد صباح اليوم على حالة مماثلة بمنطقة جازان بالحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.