انت الان تتابع "د" في السلمون وأشعة الشمس.. 5 فيتامينات يحتاجها الجسم شتاءً توضحها "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 8:03 صباحاً

كشفت وزارة الصحة؛ ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، عن أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء. ودعت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى تعزيز الصحة بأهم الفيتامينات لمواجهة الشتاء؛ مشيرة إلى 5 فيتامينات، أولها الزنك الذي يتواجد في اللحوم الحمراء والدواجن والفول. وأضافت: يتواجد "فيتامين (سي) في الحمضيات والتوت والبروكلي والفلفل البارد، وفيتامين (أ) في الأسماك الزيتية ومنتجات الألبان المدعمة والورقيات الخضراء". وتابعت: "فيتامين (د) في السلمون والكبد وصفار البيض أو عن طريق التعرض للشمس من الساعة 10:00- 12:00 ظهرًا، وفيتامين (هـ) في المكسرات والزيوت النباتية والكبد وصفار البيض". وحثت المديرية، على أهمية مراجعة وسؤال الطبيب قبل إضافة أي من المكملات إلى النظام الغذائي.

كانت هذه تفاصيل خبر "د" في السلمون وأشعة الشمس.. 5 فيتامينات يحتاجها الجسم شتاءً توضحها "الصحة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.