انت الان تتابع بين المعلبة والمكشوفة.. "القصيم الصحي": 6 نصائح لتفادي "التسمم الغذائي أثناء السفر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 8:21 صباحاً

كشف تجمع القصيم الصحي، عن 6 نصائح لتجنب التسمم الغذائي أثناء السفر. وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لتجنب التسمم الغذائي في السفر؛ ينبغي "غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل أكلها"، و"التأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة". ودعا إلى "تجنب تناول الأطعمة المكشوفة"، و"غسل اليدين جيدًا قبل وبعد الأكل"، و"تناول الطعام المطهو مباشرة"، و"الحرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة".

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