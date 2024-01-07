إسرائيل عن مقتل "مجندة" فجر اليوم: كان "كمينًا مزدوجًا" بعبوتين ناسفتين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 8:25 صباحاً

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقتل المجندة وإصابة جنود بعبوة ناسفة في جنين، فجر اليوم الأحد؛ جاء نتيجة "كمين مزدوج". ونقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "كان كمين جنين مزدوجًا.. القوة الإسرائيلية تعرضت لتفجير قنبلة، وعندما استدارت للانسحاب انفجرت بها قنبلة أخرى". وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مجندة من عناصرها خلال عملية اقتحام نفّذتها في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت إن القتيلة "كانت في عربة عملياتية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة"؛ بحسب "فرانس برس". وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن التفجير أدى إلى إصابة 3 عناصر آخرين بجروح. وسبق ذلك إعلان جيش الاحتلال أن 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطرة، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة. وقال جيش الاحتلال إنه خلال العملية الليلية في جنين "أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية. وساعدت مروحية قتالية من الجو في عملية الإنقاذ، واستمرت ⁠العملية بعد عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث". وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت في وقت سابق باقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين ووقوع مواجهات؛ بينما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 أشخاص في جنين، بينهم 4 أشقاء، جراء قصف بطائرة مُسَيّرة.

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