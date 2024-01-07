شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين يزورون معرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع المستضافون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المعروض بعدد من لغات العالم، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي المعرض.

وتجول الضيوف في أقسام المعرض والمتحف بدءًا من جناح الأنبياء ــ عليهم الصلاة والسلام ــ، فجناح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، ثم جناح مكة المكرمة والمدينة المنورة قديماً.

وكذلك تجولوا في الجناح الخاص بالأدوات التي استخدمها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، فجناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع.

انبهار الضيوف

شاهد الضيوف عدداً من الأفلام والصور التي تحكي واقع الدين الإسلامي السمح والسيرة النبوية المطهرة وفضائل الأنبياء، من خلال استخدام وسائل العرض الحديثة من لوحات "جرافيكس" ثلاثية الأبعاد والبانوراما التعليمية وقاعات العرض السينمائي.

وعبّروا عن سعادتهم الغامرة وانبهارهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وجميلة، تبرز اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم.

وأكدوا تميّز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي من خلالها تعرفوا على الثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع، مقدمين الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على تمكينهم لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.