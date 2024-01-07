شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

ونبه المركز من رياح شديدة وأتربة مثارة على عدة مدن من المنطقة الشرقية حتى الساعة الثالثة.

وأضاف أن الحالة تشمل الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، كما تشمل، الأحساء، عديد، بقيق.