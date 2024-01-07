انت الان تتابع "التستر التجاري": استخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها يُعَد مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي، حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها؛ يُعَد مخالفة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.

وأوضح البرنامج أن عقوبة المخالفة تأتي وفق المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر لتعزيز امتثال المنشآت.

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