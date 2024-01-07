انت الان تتابع حطت في العريش والهدف غزة.. الطائرة السعودية الـ38 تصل وجهتها بحمولة الـ23 طنًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 9:43 صباحاً

وصلت -قبل قليل- الطائرة السعودية الـ38 لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر، حاملة على متنها مساعدات طبية وإغاثية تزن 23 طنًّا. وكانت الطائرة التي يُسَيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم صوب العريش؛ تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة؛ حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

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