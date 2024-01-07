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السعودية | اليوم.. “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم اليوم الأحد طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأضاف المرور في تغريدة على “إكس” أن طرح المزاد سيستمر حتى غد الاثنين 8 يناير.

وأوضح أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد.. وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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