انت الان تتابع البدء في طرح الهاتف المخصص للألعاب "نوبيا ريد ماجيك 9 برو" في الأسواق العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 11:13 صباحاً

بدأت العلامة التجارية "نوبيا" في طرح هاتفها المخصص لعشاق الألعاب "نوبيا ريد ماجيك 9 برو" في الأسواق العالمية، بعد طرحه في الصين نوفمبر الماضي. وبات الهاتف المرتقب لعشاق الألعاب متاحًا للشراء عبر موقع "نوبيا" العالمي، وسيأتي هاتف "ريد ماجيك 9 برو" بـ3 إصدارات وهي "سلييت" و"سايكلون" و"سنوفول" بسعر يبدأ من 649 دولارًا للإصدار ذي ذاكرة الوصول العشوائي "رام" سعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت. وتبلغ تكلفة الإصدارين التاليين 799 دولارًا، بسعة "رام" 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلي 512 جيجابايت. ويحتوي Red Magic 9 Pro على معالج "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" ويعمل بواجهة استخدام "ريد ماجيك 9 أو إس" المستندة إلى "أندرويد 14". ويحتوي الهاتف على شاشة "أموليد" بقياس 6.8 بوصة وتردد 120 هرتز بدقة 2480 × 1116 بكسل، ويحتوي على بطارية بقوة 6500 مللي أمبير، ودعم الشحن السريع بقدرة 80 وات. ويتميز Red Magic 9 Pro أيضًا بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة مع أربع كاميرات - أساسية 50 ميجابكسل، و50 ميجابكسل فائقة الاتساع، وماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا شخصية 16 ميجابكسل.

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