انت الان تتابع "بلينكن": المحادثات بشأن حرب غزة ليست سهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 11:19 صباحاً

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد): "إن المحادثات بشأن الحرب في قطاع غزة ليست سهلة". وأضاف "بلينكن" عبر منصة "إكس": "أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة". وتابع: "هذه ليست بالضرورة محادثات سهلة. ولكن من الأهمية بمكان أن ننخرط الآن في هذه الدبلوماسية من أجل مستقبل غزة نفسها، ومن أجل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

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