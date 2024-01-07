انت الان تتابع "السديس" يُشيد باهتمام "الشؤون الإسلامية" بـ"ضيوف خادم الحرمين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية، في الاهتمام بضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وقال "السديس": إن هذه الجهود حققت أثرًا نوعيًا في تعظيم رسالة المملكة الدينية الوسطية عالميًا.

ووصف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بأنه من المبادرات الرائعة والبرامج النافعة، التي تجسِّد اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بالمسلمين جميعًا.

وأضاف أنه مهما اختلفت أقطارهم وأمصارهم ولغاتهم وألسنتهم وبيئاتهم ومجتمعاتهم؛ يجمعهم هذا الدين العظيم، والأخوة الإسلامية، والحرص على اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والمثل والقيم الإسلامية النبيلة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً واحِدَةً وَأَنا رَبُّكُم فَاعبُدونِ﴾ [الأنبياء: 92]. ‏