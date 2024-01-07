شكرا لقرائتكم خبر عن بكل سهولة.. خطوات تعديل مهنة العمالة إلكترونيا عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن منصة أبشر أصحاب المنشآت من تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا، بكل سهولة عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت عبر حسابها على منصة إكس أن تغيير مهنة العامل تتم عبر خطوتين هما، الأولى هي الدخول إلى موقع منصة أبشر اعمال عبر الرابط، ثم اختر "خدمات أعمالي"، والثانية هي اختيار "تعديل المهنة".

شروط الخدمة

بينت منصة ابشر أن شروط إتمام تغيير مهنة العمالة هي:

يجب على العميل زيارة مكاتب الجوازات مصطحبًا الوثيقة القديمة لتسليمها واستلام الوثيقة المجددة.

عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة مسجلة على العامل، وصاحب المنشأة.

سريان هوية إقامة العامل.

موافقة وزارة العمل على طلب تغيير المهنة.

ألا يكون العامل مسجلًا بالنظام "متغيب عن العمل".

تسديد رسوم الخدمة.

وجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية أثناء تنفيذ الخدمة.

خدمات أبشر

كشف المتحدث الرسمي لمنصة أبشر، طارق الحميد، أن عدد مستخدمي المنصة تجاوز 27 مليون مستخدم، وأن عدد العمليات اليومية التي تقدمها المنصة عن بعد تجاوز 360 ألف عملية.

كما أشاد بالإنجازات التي حققتها المنصة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً استمرار العمل على تطوير المنصة وإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية.

وأكد أن الهدف من المنصة هو تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، مشيراً إلى أنها تقدم أكثر من 400 خدمة إلكترونية.