الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.

وأوضح التقرير أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي، فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.