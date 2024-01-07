القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة في الرياض

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 8 مقيمين من الجنسية السورية، ظهروا في مقطع فيديو وهم يشاركون في مشاجرة جماعية بسبب خلاف بينهم.

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.