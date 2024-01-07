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طالب يثير الجدل : جايب 40 في القدرات وذبح لي أبي ذبيحة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع طريف لأحد الطلاب قال خلاله أنه حصّل 40 درجة في اختبار القدرات ومع ذلك دبح له والده ذبيحة احتفالاً به.

وقال الشاب خلال المقطع المنتشر بكثافة:”اكتشفت إني جيبت 40 درجة في القدرات وراجع البيت زعلان بس ما يدري إني زعلان وقولت لأبي أبشر جيبت ٤٠ على الأوائل في المملكة “.

وأضاف ” أبي قال ليه جيبت 40 ماهي بزينة قولتله زينه 40 على الأوائل كلهم بالمملكة وراح ذبحلي ذبيحة وفي اليوم التالي اكتشف الحقيقة “.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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