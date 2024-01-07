شكرا لمتابعة خبر عن طالب يثير الجدل : جايب 40 في القدرات وذبح لي أبي ذبيحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع طريف لأحد الطلاب قال خلاله أنه حصّل 40 درجة في اختبار القدرات ومع ذلك دبح له والده ذبيحة احتفالاً به.

وقال الشاب خلال المقطع المنتشر بكثافة:”اكتشفت إني جيبت 40 درجة في القدرات وراجع البيت زعلان بس ما يدري إني زعلان وقولت لأبي أبشر جيبت ٤٠ على الأوائل في المملكة “.

وأضاف ” أبي قال ليه جيبت 40 ماهي بزينة قولتله زينه 40 على الأوائل كلهم بالمملكة وراح ذبحلي ذبيحة وفي اليوم التالي اكتشف الحقيقة “.