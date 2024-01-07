صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22835 قتيلًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 1:46 مساءً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 سهيدًا، والجرحى إلى 58416، منذ الـ7 من أكتوبر. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 113 قتيلاً و250 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية". واستشهد اليوم الأحد، الصحفيان حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا بقصف استهدف سيارتهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي. ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93، حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

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