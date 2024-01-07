انت الان تتابع تستمر 3 أيام بخوض 9 مواجهات.. تعرف على مباريات الجولة الـ 17 من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 2:16 مساءً

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى "دوري يلو" للمحترفين لكرة القدم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بخوض تسع مواجهات. مباريات الاثنين ويلتقي غداً العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بضيفه الخلود، ويستضيف الترجي نظيره أحُد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وتختتم مواجهات اليوم الأول على ملعب إدارة التعليم في عنيزة بلقاء النجمة والعين. مباريات الاثنين مباريات الثلاثاء وفي اليوم التالي، "الثلاثاء" تُلعب ثلاث مواجهات، حيث يستقبل هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضيفه القيصومة، ويستضيف الباطن على ملعبه في حفر الباطن فريق الجبلين، ويتواجه جدة والجندل على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. مباريات الثلاثاء مباريات الأربعاء وتختتم مواجهات الجولة الأربعاء بخوض ثلاث مواجهات الأولى يستضيف فيها الصفا على ملعبه في صفوى نظيره القادسية، ويلتقي البكيرية على ملعبه في البكيرية فريق العربي، وتختتم منافسات الجولة بلقاء العروبة والفيصلي في الجوف. مباريات الأربعاء

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