شكرا لقرائتكم قرابة 11 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المرصد الوطني للعمل (NLO) في السعودية، عن عدد المواطنين والأجانب في سوق العمل بالقطاع الخاص لشهر ديسمبر 2023.

وقال المرصد الوطني “NLO”، عبر حسابه على منصة إكس: “هناك ارتفاع في إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب 10.98 مليون عامل خلال شهر ديسمبر”.

قد يهمّك أيضاً

وأضاف المرصد: “التقرير الشهري يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص”.

2.3 مليون مواطن سعودي

ووفق تقرير المرصد، فقد “بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2.32 مليون شخص، بينهم انضمام 44.769 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص”.

وختم: “في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.7 مليون مقيم أجنبي”.

وظائف القطاع الخاص

وتستهدف القيادة زيادة عدد فرص العمل للسعوديين في القطاع الخاص، الذي يعوَّل عليه كقاطرة للاقتصاد السعودي غير النفطي، ضمن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، (السعودية 2030).