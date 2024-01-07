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السديس: التناغم مع إمارة مكة وشركاء النجاح محوري لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا

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شكرا لقرائتكم السديس: التناغم مع إمارة مكة وشركاء النجاح محوري لإثراء تجربة القاصدين إيمانيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ‏أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة مكة المكرمة؛ في كل ما يتعلق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًا، وإثراء تجربتهم إيمانيًا، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال، وأصالة الإسلام وسماحته؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام الدينية عالميًا؛ بحسب التوجيهات المسددة للقيادة الحكيمة -رعاها الله.

‏ وقدم رئيس الشؤون الدينية موجزًا عن عمل رئاسة الشؤون الدينية أثناء لقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، وفق ما ورد في قرارات مجلس الوزراء الموقر.

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تهنئة الأمير سعود ‏

وجدد خلال اللقاء؛ التهنئة لسمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز؛ بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة، ‏داعيًا الله -تعالى- أن يمد سموه بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتحقيق آمال وطموحات أهالي مكة المكرمة، وقاصدي المسجد الحرام، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك: سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير: -حفظهما الله-.

‏وفي ختام اللقاء قدم رئيس الشؤون الدينية لسموه هدية تذكارية؛ عبارة عن درع الرئاسة الدينية، الذي يمثل هويتها الجديدة، داعيًا لسموه بالتوفيق والسداد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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